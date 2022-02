Yamay Tome 4 : Le fantôme d'Irehca

Natan est préoccupé. Il y a Hannah qui le fuit depuis qu'elle est revenue à Saint-Benoit et chez lui, sa mère, la reine Cnalb, le tient à l'écart de tout, avec un seul mot à la bouche : son examen final d'Imagami ! De son côté, Hannah paye le prix fort pour avoir trahi son père. Elle revovore de plus en plus souvent au risque de rester coincée dans ses étranges reviver. Où se trouve le troisième fragment de la ceinture convoitée par le roi Rion, serait-ce avec le fantôme de la petite Irehca, celle dont l'ombre avale les enfants ? Natan et Hannah devront s'armer de courage pour affronter les défis qui ne manqueront pas de croiser leur chemin dans cette nouvelle aventure pleine de suspense.