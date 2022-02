Love after Love

La révélation d'une nouvelle voix puissante venue de Trinidad, lauréate du Costa Book Award. Betty Ramdin, veuve et mère célibataire, loue une chambre dans sa maison de Trinidad à un collègue bien sous tous les rapports, Mr Chetan. C'est un vieux garçon doux et attentionné qui amène à Solo, le fils de Betty, la figure paternelle qui lui a tant manqué depuis la mort de son père. Pour Betty, il incarne une présence masculine rassurante. Et pour Mr Chetan, cette famille recomposée lui donne un foyer qu'il n'a plus eu depuis longtemps. Mais un soir, l'équilibre de cette famille recomposée vole en éclat quand Betty et Mr Chetan s'avouent mutuellement leur terrible secret. Solo entend ses confidences et ne peut pas les supporter ; il part alors pour les Etats-Unis, bien décidé à couper les ponts avec sa mère et à ne jamais remettre les pieds à Trinidad. Jusqu'au jour où il reçoit un coup de fil qui va changer sa vie.