60 minutes

Une enquête palpitante attend Helen Grace dans le nouveau thriller de M. J. Arlidge, " l'auteur le plus déviant d'Angleterre ". 2010. Alors qu'ils participent à une compétition sportive, cinq lycéens disparaissent dans les bois. Quatre d'entre eux réapparaîtront au bout de quelques jours. Ils auraient été séquestrés et torturés par Daniel King, un psychopathe. La cinquième membre du groupe serait morte. Le tueur, lui, semble s'être volatilisé dans la nature. Une dizaine d'années plus tard, les quatre survivants ont réussi à surmonter tant bien que mal cette tragédie. Une nuit, l'un d'entre eux reçoit un coup de fil troublant. Une voix l'avertit qu'il ne lui reste plus qu'une heure à vivre. Si tout laisse penser qu'il s'agit d'une mauvaise blague, son corps sans vie est retrouvé le lendemain matin dans son appartement. Il a été étranglé. Helen Grace mène l'enquête. Mais un nouveau coup de fil délivrant le même funeste message ne tarde pas à semer la panique parmi l'ancien groupe d'amis...