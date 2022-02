Les gens du Mont Pilat [EDITION EN GROS CARACTERES

Pour livrer ce récit Claudia et Joseph Jeury ont fouillé leur mémoire, à la recherche des gestes quotidiens de leur enfance et de leur jeunesse, ils ont donné aussi leur vision des événements de cette époque : la guerre de 14, la grippe espagnole, ressuscitant un monde disparu, celui des petits paysans de montagne. Leur fils a tenu à restituer leur façon de s'exprimer, leur vocabulaire. Ils furent les derniers témoins d'un monde disparu, celui des petits paysans du mont Pilat, sur la bordure orientale du Massif central. Une région qui, au début de ce siècle était aussi belle et sauvage que déshéritée. Michel Jeury a su retranscrire la beauté simple de leur langage pour donner à ce texte sa force de vérité.