Le pays de la liberté

Depuis sa plus tendre enfance, Mack McAsh passe ses heures de veille au fond du puits de la mine de charbon des Jamisson en Ecosse. Alors que le jeune homme brûle de s'évader de cet enfer sur terre, il trouve un appui inespéré en la personne de Lizzie Hallim, une jeune aristocrate aussi belle qu'impulsive qui ne sais comment échapper au poids des traditions et du mariage de convention auquel elle a dû consentir. Dans une société anglaise étriquée du XVIIe siècle l'un et l'autre n'ont de choix qu'entre la soumission ou la révolte. Animé par une soif de justice inaltérable, Mack entre en conflit avec son propriétaire puis avec le gouvernement britannique et se voit condamner à la déportation en Amérique. Le destin remet alors Mack et Lizzie l'un en face de l'autre sur une terre de liberté à la mesure de leur passion.