Les petits soldats du néolibéralisme

A nos portes, des migrants et des personnes sans logis connaissent la misère extrême et meurent dans le dénuement le plus absolu, des milliers de personnes fréquentent les centres d'aide alimentaire, et la vie se poursuit, comme si cela paraissant dans l'ordre du monde. Sur le plan politique, nous sommes gouvernés par les valeurs intouchables du néolibéralisme et par des générations dorées qui prennent les commandes de l'appareil d'Etat, des institutions intellectuelles et des grandes entreprises. Ces leaders viennent d'un même vivier. Faut-il s'étonner qu'ils aient du mal à saisir la vie ouvrière, la précarité et le problème des sans-logis, le mouvement des Gilets jaunes, etc. La raison de ce livre tient à cette interrogationA : pourquoi la majorité des gens ne se révolte-t-elle pas face à cette noblesse d'EtatA dont parle Pierre BourdieuA ? Pourquoi laissons-nous une minorité pitoyableA tenir les rênes jusqu'à nous pourrir la vie si nous réclamons plus d'égalité ?