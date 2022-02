Vote populaire ! Les bases sociales de la polarisation électorale dans la présidentielle de 2017

Dépolitisées, abstentionnistes, les classes populaires auraient quitté l'arène politique. C'est en tout cas le constat asséné par les politiques et les analystes chaque soir d'élection, tandis que nombre de commentateurs appellent à un ré-encastrement des partis politiques dans les classes populaires. Qui, d'ailleurs, peut nier l'ampleur de la désyndicalisation, de la croissance de l'abstention, de la défiance à l'encontre des institutions de représentation - en particulier chez les ouvriers et les employés - qui alimentent les inquiétudes sur l'approfondissement de la crise démocratique ? Les classes populaires ont pourtant, avec le mouvement des gilets jaunes, fait un retour spectaculaire sur le devant de la scène politique, en contestant un gouvernement pour lequel elles n'ont majoritairement pas voté, et des élites avec lesquelles le contact semble rompu. Mais ce contact a-t-il jamais existé ? L'ensemble des sondages parus en 2017 a souligné la faible performance du candidat Macron