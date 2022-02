L'intérêt général N° 5, juin 2020 : La consommation

Ce numéro de la revue fait intervenir chercheurs, journalistes, élus, militants, écrivains - dans une perspective pédagogique (articles courts et abordables, infographies, bibliographie...) et politique. La perspective est critique : on cherche à saisir la société de consommation dans ses multiples figures, à éclairer ses ressorts (exploitation des producteurs, manipulation publicitaire...), et ses effets, souvent délétères (pathologies, pollutions...). Mais elle s'efforce aussi d'identifier des issues, des alternatives, des contre-modèles. - Un article de Jean-Luc Mélenchon sur crise & consommation - Un article de l'écrivain François Bégaudeau sur les séries ("De la culture, mais pas trop") - Un entretien avec François Ruffin ("Consommer mois, répartir mieux") - Un large tour d'horizon/un point sur la question, en une trentaine d'articles des objets, des tons et des cadrages variés des textes accessibles à tous, curieux et militants.