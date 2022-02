Cet ouvrage est le premier livre publié en français de Judith Joy Ross et accompagne la première exposition de l'artiste en France, présentée au BAL, à Paris, en février 2022. Le travail de Judith Joy Ross marque un tournant dans la lignée du portrait photographique. Ses images - sans prétention, directes, étonnantes par leur justesses - ont constamment la capacité d'entrevoir le passé, le présent et peut-être même l'avenir des individus qui se tiennent devant son objectif. Illustré par plus de deux cents images, dont beaucoup n'avaient jamais été vues ou publiées jusqu'alors, Judith Joy Ross : Photographies 1978-2015 est la monographie tant attendue qui explore la vie et la carrière d'une photographe américaine vénérée. Le livre présente les textes du commissaire d'exposition Joshua Chuang et de la célèbre historienne de l'art Svetlana Alpers. Une réflexion personnelle d'Addison Bross, ami de la photographe, accompagne également la série de portraits Eyes Wide Open reproduite dans le livre.