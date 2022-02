Lourdes : Chants 2022 Allez dire aux prêtres

Ce livre-CD reprend les chants principaux choisis pour la messe du thème pastoral de Lourdes 2022 ainsi que le chant composé spécialement "Allez dire aux prêtres" (texte Marie-Antoinette Noury, musique Jean-Paul Lécot). Dans ce CD réalisé par l'équipe musicale des sanctuaires de Lourdes, sont proposés avec le chant du thème de l'année, un chant de communion, un psaume et différents chants pour l'ordinaire de messe. On y trouvera en particulier une nouvelle anamnèse composée par Jean-Paul Lécot (Anamnèse n°III) sur le texte de la nouvelle traduction du Missel. En bonus, une pièce vocale pour choeur et un chant pour le Millénaire de Notre-Dame de Saint-Pé.