Ne dis pas que tu aimes ça

" On me demande souvent comment j'ai pu faire de tels choix, celui de tomber dans le X et celui d'en sortir. On me demande aussi souvent comment j'ai pu y prendre du plaisir. Pour la bonne morale, il aurait été plus acceptable de subir. Il est des réponses d'interview qui tiennent en une phrase, et puis il y a la réalité qui en comporte mille. Un choix repose sur une histoire, des humeurs, des contextes. Sur la volonté grisée par le désir. Celle d'une petite fille qui veut trouver sa place. D'une adolescente qui a innocemment revendiqué son droit à aimer ça, et qui pourrait être votre ancienne camarade de classe, votre fille ou votre petite soeur. " Pendant des années, Céline Tran a été, sous le nom de Katsuni, un objet de désirs et de fantasmes. Mais son récit va bien au-delà de ce que fut son travail. C'est celui d'une femme qui n'aura eu de cesse de construire son identité en privilégiant la prise de risque et l'expérience.