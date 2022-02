Votre sexualité peut-elle contribuer à votre épanouissement personnel et affectif ? Oui, répond le sexologue Iv Psalti, qui dévoile à travers ce livre ses recettes simples et efficaces pour y parvenir. La sexualité positive prône le mieux-être sexuel (savoir donner, recevoir et prendre du plaisir). Un rapport à l'autre et à soi qui n'est pas 100% naturel, mais qui s'apprend et se découvre lentement, au gré des expériences amoureuses et sexuelles. L'auteur présente et développe les trois piliers des couples épanouis (amitié, sentiments amoureux, sexualité), ainsi que les trois activités sexuelles majeures (fantasme, masturbation, relation sexuelle). Il offre les clés pour construire et renforcer ces fondations d'une vie sexuelle réussie, à travers des vignettes cliniques et des exercices à pratiquer, au niveau de son image, de l'érotisation de son corps et de celui de son partenaire. Il propose au lecteur des jeux simples à introduire au sein du couple et démontre l'importance du lâcher-prise pour atteindre l'épanouissement personnel et conjugal. Iv Psalti propose ici un plaidoyer pour une sexualité positive, hédoniste, écrit dans un langage clair, sur un ton captivant, l'auteur nous livrant ses connaissances avec beaucoup de générosité. Ce livre est destiné à un large public, intéressé par la sexualité humaine et la vie de couple.