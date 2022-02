Abbé Kneipp - Guérir la personne - L5033. Citations choisies

Dans l'ordre alphabétique à chaque maux son remède. Ce livret veut donner un échantillon des guérisons étonnantes que l'abbé Kneipp (1821-1897) lui-même raconte dans ses livres Ma cure d'eau et Vivez ainsi. Très actuel, l'abbé Kneipp favorise le retour aux choses simples : l'eau et les plantes. De nombreux médecins allemands complètent naturellement ses recommandations avec des avancées médicales plus modernes. L'abbé Kneipp, curé de Wörishofen, en Bavière, se préoccupait non seulement des âmes mais soulageait aussi les corps