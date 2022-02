La vie de Jésus tome 20 - L20. La meilleure part

Dans le tome 20, le lecteur retrouve Jésus à Jérusalem dans des tensions décrites succinctement dans les évangiles. Il retrouve aussi des passages plus connus tels que la bonne parole dite à Marie-Madeleine, la parabole de l'intendant infidèle... A Jérusalem, Jésus s'apprête à fêter la Pâque entouré de ses apôtres et de ses disciples. Mais il y a là de nombreuses personnes qui cherchent à lui faire du tort. Rome a décidé de le protéger en menaçant les Pharisiens et les chefs des prêtres. Quant à Lazare, bien que très malade, il lui vient en aide grâce à son palais où il peut l'héberger. Après ces jours de tensions, Jésus part se reposer en Judée entouré de ses apôtres, à la rencontre d'autres villages où il n'est jamais allé.