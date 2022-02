Moralia. Leçons morales tirées du livre de Job

Dans cette brève sélection des Livres I, II et V des Leçons morales sur le Livre de Job, Saint Grégoire leGrand nous entraîne dans une méditation approfondie des grands questions qui hantent depuis toujours notrehumanité : Comment le juste et l'innocent peuventilssouffrir et que fait Dieu face à ce scandale ? Mais plusqu'une réponse intellectuelle, le grand pape nous apprend comment entrer dans l'attitude même de Job, celle d'unhomme qui, jusque dans son intolérable épreuve, continue de porter sur toutes choses un regard pénétrant aunom de sa foi : "Ces choses difficiles arrivent, parce que c'est la volonté de Celui qui ne fait jamais rien d'injuste" . Nous sommes bien devant un mystère où il faut entrer pour se laisser transformer par lui et commencer à saisir untant soit peu quelque chose de l'éternelle et transcendante sagesse de Dieu. Ce petit volume offre au lecteur pourla première fois, en français fondamental, un des plus célèbres textes médiévaux, d'une étonnante actualité en cetemps de pandémie. Une introduction et des notes l'aideront à hériter d'un des plus grands trésors bibliques etthéologiques de la Tradition chrétienne. A propos de l'auteur : Né à Nancy, Maître ès Lettres, frère Christophe Vuillaume osb, Profès de l'Abbaye de la PierrequiVire en 1979, Maître en théologie (ICP) et prêtre, a été Procureur Général de la Congrégation de Subiaco de 2004 à 2007. Actuellement au Monastère bénédictin de Mahitsy (Madagascar), il est Cellérier et professeur de théologie spirituelle. L'auteur a rédigé deux volumes de la collection Sources Chrétiennes, de nombreux articles et traductions.