Leçons morales tirées du livre de Job. Tome 2 Livres IV à VI

Pourquoi le mal et la souffrance ? Ces éternelles questions sont au coeur de la méditation de saintGrégoire le Grand sur le Livre de Job. Plus quune réponse, Grégoire nous entraîne dans une réflexion auxmultiples aspects sur le mystère de Dieu et de lhomme quil a créé. A travers son exégèse littérale, allégorique etmorale, Grégoire nous invite à changer de regard à la lumière du chant du Serviteur souffrant (Isaïe, 5253). Car lasouffrance nest pas une punition et la réussite terrestre une bénédiction, puisquil ne peut y avoir dinjustice enCelui qui seul juge avec justice. Par conséquent, cest notre regard sur la souffrance qui doit changer. Dans unevision contemplative, le croyant apprend ainsi à embrasser les réalités de ce monde à la mesure de leur horizonréel, celui de léternité que nous ouvre le Christ. A propos de l'auteur : Né à Nancy, Maître ès Lettres, frère Christophe Vuillaume osb, Profès de lAbbaye de la Pierre qui Vire en 1979, Maître en théologie (ICP) et prêtre, a été Procureur Général de la Congrégation de Subiaco de 2004 à 2007. Actuellement au Monastère bénédictin de Mahitsy (Madagascar), il est Cellérier et professeur de théologie spirituelle. Lauteur a rédigé deux volumes de la collection Sources Chrétiennes, de nombreux articles et traductions.