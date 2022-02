Enfin un livre qui ne tourne pas autour du pot en ce qui concerne la guérison divine ? le titre ne porte pas à équivoque : Dieu guérit comme il veut et quand il veut et j'ajouterai de la façon qu'il considère meilleure pour la personne qu'il veut guérir. Cet ouvrage fait le tour de la question concernant les guérisons divines et à ce jour je ne connais pas d'autres livres qui les relatent avec autant de précisions et de références bibliques. Samuel Martin est un jeune homme passionné de l'Ecriture qui écrit avec son coeur et surtout avec humilité. "Dieu guérit..." est pour moi une référence, car il scrute toutes les facettes de la guérison divine. Je ne peux qu'encourager Samuel à poursuivre sa quête et sa soif de scruter l'Ecriture et de la partager avec ceux qui se nourrissent chaque jour de Celleci.