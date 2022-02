Figures de la tératologie scientifique. Geoffroy Saint-Hillaire, Dareste, Etienne Wolff

A partir de l'histoire de la tératologie ou "sciences des monstres", un ouvrage qui propose une contribution originale, appuyée sur des exemples frappants, à l'étude des rapports entre théorie et observation en sciences et enrichit par là un questionnement épistémologique qui reste d'une profonde actualité. Le regard sur le corps jugé monstrueux s'est constitué au travers des travaux de quatre grandes figures de la tératologie française : les Geoffroy Saint-Hilaire, Camille Dareste et Etienne Wolff. On y voit comment le monstre jugé aberrant est rentré dans l'ordre du vivant, non pas comme dépendance de la forme ordinaire mais comme organisation originale à part entière. Ce regard sur le corps monstrueux se voulait neutre, conformément aux ambitions du positivisme, mais l'auteur montre ici en quoi il reste largement tributaire des perceptions communes et de ses présupposés théoriques. Ce livre propose une contribution originale, appuyée sur des exemples frappants, à l'étude des rapports entre théorie et observation en sciences et enrichit par là un questionnement épistémologique qui reste d'une profonde actualité.