Conscient et libre dans le monde digital. L'addiction aux écrans : quels effets sur la santé ? Comment s'en sortir ?

Libre et conscient dans le monde digital est un ouvrage pratique qui montre les phénomènes biochimiques expliquant comment les nouvelles technologies mettent en état de surcharge cognitive la population, et qui propose des solutions concrètes pour sortir de la dépendance ou de la surconsommation d'écran. Le livre est construit autour de 6 axes et l'ensemble est basé sur les publications scientifiques les plus récentes. Les références sont citées tout au long de l'ouvrage. Ce livre traite de façon exhaustive le sujet des écrans et de leurs effets sur la santé. L'intention de cet ouvrage est de rendre conscient un phénomène inconscient qui est en train de structurer notre modèle de société. Dans ce manuscrit, au travers d'exemples tirés d'expériences de psychologie sociale, on comprend également comment tous ces problèmes qui semblent avant tout individuels, ont en fait un impact social important. Pour la première fois, un livre sérieux destiné au grand public, présentant clairement des données scientifiques, peut répondre à une attente de la société civile et des lecteurs, en apportant des solutions à un problème dont pâtit, directement ou indirectement, une grande majorité de la population.