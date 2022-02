Guide pratique de l’intelligence collective. L'art d'inter-agir

Boîte à outils du management efficace et positif qui présente de nombreuses méthodes éprouvées en Intelligence Collective. De nombreuses méthodes pour travailler en groupe de façon constructive, dans l'harmonie et l'efficacité. Boîte à outils du management pragmatique et positif. Gérer les réunions et encadrer les pratiques collectives en tous genres. Modalités pour accompagner des changements majeurs en intégrant des perspectives variées, parfois contradictoires, en transcendant les différences pour trouver des solutions pérennes et pertinentes. Livre PRATIQUE : exercices, description de séances de travail, mindmaps, tableaux, méthodes précises et illustrées. Optique personnelle : mieux communiquer avec ses proches, aborder avec authenticité les désaccords, comprendre et intégrer les points de vue différents, réapprendre à jouer collectif tout en se préservant. Optique en entreprise (ou asso etc.) : prendre plaisir à se réunir, permettre à des groupes d'individus d'être responsables et engagés, choisir le changement auquel la majorité des membres adhère, gagner en efficacité, faciliter la communication. Optique macro (politique, écologique, citoyen) : clarifier les modalités pour aller rencontrer le point de vue opposé au mien, savoir l'entendre, l'écouter, le comprendre tout en me faisant entendre, écouter et comprendre, pour co-créer ensemble le monde dont nous avons tous besoin. L'auteure est une experte de la facilitation de groupe et de l'Intelligence Collective : elle a expérimenté les méthodes qu'elle présente ici.