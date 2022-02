Nouveau Cirque. Paris de la Belle Epoque, 1886-1906

Lorsque Paris était la capitale culturelle du monde, le Nouveau Cirque de la rue Saint-Honoré, avec sa piscine, créé par Joseph Oller, fur une authentique institution. Evoquant les spectacles les plus extravagants de ce Palais des Merveilles, Dominique Denis nous entraîne dans une folle sarabande. Il nous fait découvrir les fastueuses pantomimes nautiques de La Grenoullière à La noce de Chocolat, animées par les plus grandes étoiles de la Piste, de la Baronne de Rhaden aux rois de la comédie Foottit et Chocolat. Une chronique d'une richesse inouïe qui se déroule de 1886 à 1907. Abondamment illustré de 200 documents inédits - affiches, programmes, gravures, photos, dessins, cartes postales, et annonces de presse - ce livre, unique en son genre, est un témoignage de la vie trépidante de ce cirque nautique, ses coulisses, ses directeurs, ses artistes et sa clientèle. Un véritable bain de jouvence dans le Paris de la Belle Epoque par Dominique Denis, l'historien du Cirque.