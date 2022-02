Bréviaire des politiciens

Pour ce qui est des préceptes de gouvernement, on peut faire confiance à l'homme qui, sachant gagner les bonnes grâces des puissants, a su éliminer ses ennemis, accéder à la première place et la conserver, pendant deux règnes, jusqu'à sa mort. On trouvera donc en ce Bréviaire - suite de maximes et de prescriptions qui jalonnent l'action de l'homme public - une leçon pragmatique qui peut, aujourd'hui encore, constituer le vade-mecum de tout homme de pouvoir. Vous y trouverez plein de gens que vous connaissez pour les avoir vus à la télévision ou rencontrés en entreprise. Umberto Eco