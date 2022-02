L'homme aux chats d'Alep

Lorsque, en 2012, la guerre civile éclate en Syrie, beaucoup quittent Alep, la belle ville d'autrefois. Mais Mohammad Alaa Aljaleel, un ambulancier, reste sur place pour aider ses voisins âgés qui ne peuvent s'enfuir. Puis il remarque qu'ils ne sont pas les seuls à avoir besoin de soins, les animaux aussi, tout spécialement les chats affamés et abandonnés, errant dans la cité. Mais que peut-il faire avec le peu d'argent dont il dispose pour les nourrir et les sauver ? C'est alors qu'il décide de demander de l'aide au monde entier. Une histoire vraie, hymne à la vie triomphante et à la solidarité, un bel album sous jaquette, primé aux Etats-Unis, destiné aux enfants à partir de 6 ans.