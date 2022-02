Libre. Maîtriser son pouvoir créateur par la transformation intérieure

Sommes-nous des êtres libres ? Nous le sommes si peu, alors que nous en avons le potentiel. Nous croyons que le "trésor" est ici, mais en réalité il est ailleurs, un ailleurs qu'Aurore nous fait visiter pas à pas, en mettant bout à bout une somme de "fulgurances" qui vont opérer comme des clés chargées d'ouvrir les portes de notre compréhension et surtout, de notre âme. Car nous sommes au bord d'un nouvel univers, à la fois étrange et familier, dont les vérités doivent être saisies en plein vol afin de les apprivoiser et de les faire nôtres. Seul un nouveau rapport véritable avec votre âme pourra changer votre vie en une version pleine de merveilles. Alors que beaucoup se sont focalisés sur "la loi d'attraction" pour améliorer leurs vies, en partie à tort d'ailleurs, ce livre est LA recette magique pour obtenir le meilleur.