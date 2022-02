Le ya. 15 minutes de mise en forme holistique pour les gens pressés plus 1 format de cours d'une heure

Nouvelle démarche holistique intégrative orient-occident centrée sur la reconnexion corps-esprit, le Ya intègre les meilleures pratiques de soin physico-énergétiques et de développement personnel dans un enchaînement complet, efficace, harmonisé et optimisé. Le petit Ya permet aux gens pressés qui ont un travail sédentaire ou qui conduisent, de soigner en 15 minutes quotidiennes tous leurs maux physiques : dos, sciatique, douleurs posturales, nuque, épaules, bras, poignets, arthrose, tendinites, inflammations diverses, ventre , Ainsi que leurs maux d'origine psychique : émotions négatives et perturbatrices, stress, angoisses, refoulements, peurs, douleurs psychosomatiques diverses. Le grand Ya intègre une panoplie d'outils axés sur le mouvement, la créativité et l'interaction en groupe dans le cadre de cours collectifs. La description technique peut donner aux formateurs la clé de nouvelles pratiques. Le Ya étendu aborde des éléments complémentaires : principalement le travail en cardio, le sommeil et l'alimentation.