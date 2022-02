Judith & Holopherne. Suivi de Thamara et Juda

On oublie parfois combien la Bible recèle de passages sulfureux et d'héroïnes lascives. Riverstone puise dans cette matière intemporelle et livre deux récits de femmes fortes, aussi féroces que désirables. Chassée de sa belle-famille après deux mariages stériles, la jolie Thamara piège le patriarche Juda et lui donne des jumeaux dont descendra David, mythique roi d'Israël. Judith, quant à elle, assiste impuissante au sac de Béthanie par l'armée d'Holopherne. Une fois la nuit venue, elle se glisse dans la tente du général, le séduit puis lui tranche la gorge. De ces deux passages de l'Ancien Testament, Riverstone extraie toute la sève érotique et crée un monde de sexe et de violence, où les héros sont à la fois magnifiques et pitoyables. Encore un chef-d'oeuvre pour cet artiste décidément à part de la bande dessinée érotique.