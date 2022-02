Saving Cara

A 14 ans, Cara a l'impression d'avoir été malade toute sa vie. Ce n'est pas faute de lutter, pourtant. Et ce n'est pas faute de soutien. Sa mère se bat comme une lionne pour elle, prête à tout pour payer ses lourds traitements. Elle lance même une cagnotte en ligne, qui remporte immédiatement un franc succès. Mais Cara ne veut plus être protégée. Son rêve : vivre comme tous les jeunes de son âge, ne plus manquer les cours, se faire des amis, sortir le week-end, avoir des projets... Un rêve qui semble s'éloigner tous les jours un peu plus, malgré les soins privilégiés que lui administre son nouveau médecin, ami de sa mère, dans le huis-clos de leur maison. Cara sent que quelque chose n'est pas normal. Elle doit résoudre le mystère niché en son propre sein... avant qu'il ne soit trop tard. Fibs - Ne croyez pas tout ce que vous lisez.