En 1948, Yves Allégret tourne à Barneville, dans la Manche, un film intitulé Une si jolie petite plage avec Gérard Philipe et Madeleine Robinson. Quarante ans plus tard, Alicia, la narratrice, vient se reposer dans la même ville et fait la connaissance de Vincent, un homme jeune qui recherche l'hôtel où le film fut tourné car son grand-père y trouva la mort. Cette quête filiale se dramatise brusquement et renvoie aux règlements de comptes liés à l'après-guerre.