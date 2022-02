La série des MéLi-MéLo de Martine Perrin s'enrichit d'un titre inédit, MéLi-MéLo au pôle Nord. Sur le même principe, ce livre de devinettes aux pages découpées invite à découvrir cette région et ses habitants, ours, sterne voyageuse, phoque agile... Les couleurs fondues tout en blanc, gris, bleu, la simplicité du graphisme vous transportent dans cet univers magique, et font de ce livre un rappel à la fragilité et à la nécessité de préserver cette terre toute blanche.