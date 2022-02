45 secondes d'éternité

Cet ouvrage nous interroge sur l'origine de la conscience, la pluridimensionalité de l'être humain, sa finalité et sa place dans l'univers. Il restitue l'Homme dans sa grandeur et sa dignité. Voici un témoignage bouleversant d'authenticité et de sincérité, celui de Nicole Dron qui a vécu l'expérience la plus mystérieuse et la plus profonde qu'il soit donné à un être humain d'éprouver : la traversée des " Portes de la Mort ". A 26 ans, au cours d'une opération chirurgicale, le coeur de Nicole s'arrête de battre. Tout semble terminé. Pourtant, commence pour elle " l'aventure " qui bouleversera toute sa vie. Au coeur de la Lumière, Nicole découvre qu'elle est éternelle et qu'il n'y a que la vie. Elle y goûte une paix et un amour infini qu'elle ne pourra jamais plus oublier. Elle y retrouve, avec une émotion palpable, ce jeune frère parti trop tôt et découvre, avec un bonheur immense, que les liens d'amour ne meurent jamais... Un Etre de lumière lui pose cette question si exigeante : Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ? Des révélations troublantes sur le futur de l'humanité lui sont accordées. Il lui est dit que seule, une transformation individuelle et globale de la conscience humaine pourra sauver notre terre. Comment vit-on après une telle expérience ?