Un ouvrage pour découvrir l'après-vie, les dimensions parallèles et leurs fréquences, les entités désincarnées qui nous entourent, leurs statuts et leurs rôles. Cet ouvrage inspirant bouscule les idées reçues quant au monde qui nous entoure ? cet endroit " égologique " que nous avons créé de toutes pièces, englués dans la matière au point de ne plus être en capacité de le voir tel qu'il est réellement. Forte de son expérience, Elisabeth Correvon nous transmet ses connaissances sur l'après-vie et sur la nature de ces âmes qui gravitent perpétuellement autour de nous. De leur impact sur notre évolution, mais aussi de notre impact sur la leur. L'auteure nous révèle de précieuses informations sur la réincarnation, mais aussi sur la transmigration des âmes, et comment établir des contacts avec les plans parallèles. Elle nous apporte des réponses éclairantes, basées sur ses connaissances des énergies subtiles, et nous enseigne comment élever notre niveau de conscience afin de pouvoir nous réaliser pleinement. Au fil des pages, vous comprendrez mieux ce qu'est une âme, ce que vit la personne au moment de son dernier souffle, où elle va se retrouver ensuite, pourquoi et comment nous attirons à nous et/ou sur nous certaines âmes errantes et de quelle façon nous pouvons les aider à s'élever. Vous découvrirez également des méthodes afin de travailler sur vous en toute autonomie, sur votre équilibre psychique et physique, comment élever votre fréquence vibratoire, nettoyer vos noeuds karmiques, vous purifier... Vous allez découvrir, apprendre et vérifier par vous-même, l'étendue de vos capacités sensorielles subtiles qui s'amplifieront au fur et à mesure de votre pratique. Grâce aux protocoles proposés, vous serez à même de préserver votre sécurité et celle des autres, en devenant des guérisseurs de l'invisible.