L'oracle des créateurs sacrés

Un coffret de 66 cartes accompagnées d'un livre pour les chasseurs de rêves et les magiciens qui souhaitent ajouter une touche de magie, de sérendipité, d'intuition et de potentiel croissant à leur vie quotidienne - ou professionnelle ! Libérez votre âme créatrice ! En tant que créateur, peut-être savez-vous déjà que vous êtes sur Terre pour réaliser quelque chose d'exceptionnel. Ce coffret de 66 cartes magnifiquement illustrées est un véritable guide pour les chasseurs de rêves et les magiciens qui souhaitent ajouter une touche de magie, de sérendipité, d'intuition et de potentiel croissant à leur vie quotidienne - ou professionnelle ! Dans le guide explicatif, vous découvrirez la signification des messages qui vous aideront à prendre des décisions inspirées. En effet, les questions associées à chaque carte vous inviteront à réfléchir de façon simple et agréable aux défis auxquels vous faites face, afin d'alimenter votre magie et d'encourager votre esprit créateur à s'épanouir. Vous pourrez alors atteindre les multiples objectifs de votre vie, réaliser votre mission d'âme, votre rêve le plus grand ou votre prochain projet créatif.