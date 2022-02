TeenAngel. Cartes Oracle

Un oracle à destination des adolescents, pour les aider à relever les défis du quotidien. Cet oracle a pour but de t'aider à relever les défis du quotidien alors que tu grandis dans un monde qui peut parfois te sembler incompréhensible. Divinement illustrée, chacune de ses cartes t'invite à apprendre à mieux te connaître, comprendre tes sentiments, et réfléchir à tes expériences et aux obstacles qui semblent se dresser sur ton chemin afin de mieux les traverser. Chaque fois que tu as besoin d'aide pour résoudre un problème, que tu stresses avant un examen ou que tu te sens déprimé sans bien savoir pourquoi, cet oracle saura t'aider à trouver ta voie. Tu peux considérer les anges que tu rencontreras ici comme tes amis et alliés, car ils seront toujours là pour toi lorsque tu auras besoin de conseils. Tu bénéficieras également de la sagesse et de l'expérience de Rita Pietrosanto, coach auprès des adolescents, qui te propose de nombreux outils et d'exercices vraiment pratiques pour te permettre de retrouver motivation et confiance en toi !