La voie des êtres stellaires

53 cartes oracle ainsi qu'un livre d'accompagnement pour se reconnecter à sa nature authentique et à sa sagesse intérieure. Avez-vous déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs, un ardent besoin de revenir " chez vous ", à la Source, sans pourtant savoir où elle se trouve ? Ou peut-être avez-vous parfois le sentiment étrange que votre âme le sait ? Si tel est le cas, vous pourriez bien être un être stellaire - une " vieille âme " ayant expérimenté d'autres mondes avant son passage sur Terre. Dans ce coffret, vous découvrirez 53 cartes oracle ainsi qu'un livre d'accompagnement pour vous reconnecter à votre nature authentique et à votre sagesse intérieure. Chaque message est accompagné d'un appel à l'action, pour vous aider à libérer les dons de votre âme, vous connecter à votre mission de vie, et trans former vos aspirations en actions concrètes et inspirées.