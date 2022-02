Le grand livre du magnétisme. Pratiques et protocoles énergétiques pour soulager les maux

Un ouvrage richement illustré pour expérimenter les techniques, exercices et protocoles de magnétisme qui ont fait leurs preuves. Le magnétisme est une pratique qui vise à rééquilibrer les énergies, pour agir sur les plans physique, psychique et émotionnel. Cette thérapie complémentaire à la médecine traditionnelle présente de multiples avantages en termes de bien-être et de soulagement de nombreux maux, en participant activement à la guérison globale de l'individu. Dans cet ouvrage richement illustré, Florian Lucas nous invite à expérimenter les techniques, exercices et protocoles qu'il a mis au point et testés avec succès auprès de plus de 13 000 personnes. Grâce aux nombreuses photographies qui enrichissent les fiches de soins proposées, réparties selon les pathologies, vous serez à même de vous initier à la pratique du magnétisme, dans les règles de l'art. Vous y découvrirez également une fabuleuse technique nommée " technique par résonance ", qui s'apparente à une forme d'hypnose dirigée au niveau du troisième oeil, dont les bénéfices sont surprenants.