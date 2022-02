Le Tarot des belles créatures

Un coffret de 80 cartes conçues par Jay R. Rivera et magnifiquement illustrées par la talentueuse Jasmine Becket-Griffith pour se connecter au monde mystique peuplé de créatures mythiques et légendaires. Bienvenue dans un monde mystique peuplé de belles créatures, mythiques et légendaires, qui vous guideront vers un lieu vous pourrez restaurer votre énergie vitale. Dans ce coffret, vous découvrirez 80 cartes conçues par Jay R. Rivera, pour vous faire vivre un voyage fantastique parsemé d'intuitions, de découvertes et d'infinies possibilités, guidé par les sublimes illustrations de Jasmine Becket-Griffith. Dans le livre d'accompagnement, une multitude de créatures, tantôt joueuses, sérieuses, mais toujours bienveillantes, vous aideront à trouver les réponses que vous cherchez. Connectez-vous à leurs messages, entrez dans leur monde et laissez-vous bercer par leur authenticité. Reines en leur royaume, elles vous accueilleront toujours en cas de besoin.