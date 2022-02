Connectez-vous à la fréquence 333, celle de la sagesse du coeur, pour répondre à chaque question que vous vous posez, en ouvrant le livre au hasard. La fréquence 333 est celle du pouvoir ludique, de la conscience créatrice et de la connexion sacrée. Cette fréquence maîtresse vous invite à vous connecter à votre vérité et à rechercher les conseils les plus élevés que l'Univers puisse vous offrir. Dans ce livre inspirant, vous découvrirez 333 messages d'amour, de soutien et de sagesse pour ouvrir la porte du temple de votre âme. Grâce à cette guidance éclairante, vous retrouverez le souvenir de la sagesse innée de votre âme visionnaire. Ouvrez votre coeur, posez votre question, puis tournez les pages à votre guise et permettez à la sagesse guérisseuse et à l'amour inconditionnel présents dans votre tirage d'imprégner votre âme.