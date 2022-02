W. A. B. Coolidge (1850-1926) reste l'un des plus célèbres alpinistes du XIXeA siècle. "A Le jeune Américain qui grimpe avec sa tante et son chienA " est un raccourci tenace et en partie inexact. S'il est exact qu'il débuta l'alpinisme avec sa tante Margaret Brevoort, il n'avait que 26A ans à la mort de cette dernière et continua sa carrière de montagnard pendant de nombreuses années. Tschingel sa chienne lui fut offerte alors qu'elle avait plus de 3A ans et lorsqu'elle mourut à 14A ans, il y avait longtemps qu'elle ne courait plus la montagne. Le trio ne fut réellement actif que pendant une dizaine d'années. Il ne fut pas un alpiniste d'une très grande technique, c'est largement à ses guides (les Almer père et fils) et à une endurance exceptionnelle qu'il doit son remarquable palmarès. Coolidge fut un incontestable érudit, un infatigable auteur de guides imprimés et d'articles savants et surtout le premier grand historien des Alpes et de la montagne.