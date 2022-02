Méli-Mélo chez les oiseaux

Entre Picouic et Tipiou, les relations sont glaciales, teintées d'incompréhension, et même d'une petite touche de mépris. Alors, quand Romélo et Lila tombent amoureux, rien ne va plus ! Heureusement, le destin est taquin et il va permettre à tous de dépasser les préjugés et même d'apprendre à vivre ensemble.