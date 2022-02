Cultiver des champignons, c'est facile ! Pleurottes, shiitakés & compagnie

Réussir la culture des champignons chez soi, c'est possible. Tous les conseils pour y parvenir par une spécialiste en la matière ! Cultiver vous-même vos pleurotes, shiitakés, coprins chevelus et autres délices, vous en rêviez ? Terre vivante vous en donne l'occasion avec ce livre très pratique et pédagogique. Car oui, cultiver ses champignons, c'est possible (et ludique) !