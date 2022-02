J'accueillerais bien un âne !. Le choisir et en prendre soin

Tout savoir sur les ânes, pour choisir le sien en connaissance de cause et être capable de s'en occuper, de l'éduquer, de le soigner, de le choyer tout au long de sa vie. On le dit bête, il est au contraire plein d'intelligence et de sensibilité... On le dit têtu, il prend juste le temps d'analyser chaque situation... On le dit feignant, il sait s'écouter et se ménager... Accueillir un âne à la maison, c'est une magnifique aventure, pleine de bons moments et d'enseignements avec un animal passionnant et attachant, et c'est une aventure au long cours puisqu'un âne peut vivre une quarantaine d'années. Un petit guide pratique, simple et précis, qui s'appuie sur du vécu et de la pratique. Il est écrit par une professionnelle de l'âne en activité qui témoigne de ses pratiques. Il permettra de contrer un certain nombre d'idées reçues sur les ânes et d'éviter les erreurs de "débutant".