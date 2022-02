Le complexe terroriste. Regards croisés et bilan de recherches

Cet ouvrage réunit une série de textes abordant différents aspects du complexe terroriste, en offrant des matériaux de qualité pour le développement d'une réflexion à vocation scientifique. En effet, trop souvent le terrorisme est l'objet de commentaires et d'opinions qui reposent sur des bases extrêmement fragiles, voire fausses. Il était donc opportun de réunir les contributions de chercheurs spécialisés pour traiter librement des sujets de leur compétence. Depuis les fondamentaux de l'analyse de l'espace-temps du terrorisme, jusqu'au sens de la "? victoire ? " dans la "? guerre contre le terrorisme ? " et les différentes conceptions de l'antiterrorisme en France. En passant par l'analyse des complots et des discours journalistiques sur le terrorisme, et de nombreuses études de cas (FLN algérien, Pakistan, Moyen-Orient, Afrique de l'Ouest, Amérique latine, Boko Haram et Etat Islamique). C'est donc, au-delà du seul acte terroriste, à l'ensemble du complexe terroriste, incluant donc les antécédents de l'attentat et ses multiples conséquences médiatiques et politiques (dont l'antiterrorisme fait partie), que ce livre est consacré. Conçu dans le prolongement du dossier "? Terrorisme ? " paru dans le numéro 33/2021 de la revue Conflits, cet ouvrage collectif comble un vide évident dans l'espace linguistique francophone, en mettant à la portée d'un vaste public, spécialisé ou non, un instrument de travail concis destiné à faire le point sur quelques problèmes cruciaux dans le champ des études sur le terrorisme.