La guerre des puissants. Stratagèmes de domination de la Chine et des Etats-Unis

La Chine et les Etats-Unis se livrent à une guerre économique ouverte depuis les années 2010. Les présidents Obama, puis Trump et désormais Biden cherchent à restaurer la suprématie américaine émoussée dans tous les domaines tout en tenant une position protectionniste. En parallèle, le président chinois Xi Jinping érige en priorité d'Etat tous les facteurs de puissance possibles avec pour objectif de rendre la Chine prépondérante à l'horizon 2050. Ces confrontations économiques et industrielles ont bien évidemment des répercussions sur tous les champs d'affrontement que sont la politique et la diplomatie, la R&D, la finance, les territoires et le militaire, champs qui ne sont que peu visibles ou partiellement traités dans les médias occidentaux, mais qui sont inextricablement liés. Cet ouvrage vous propose de dépasser une lecture classique partielle par une vision systémique du prisme d'accroissement de puissance. Il est ainsi le seul à décrypter de manière globale l'affrontement actuel entre la Chine et les Etats-Unis sur l'ensemble des échiquiers économique, politique et militaire. Ces deux puissances sont souvent analysées en parallèle, mais jamais dans le cadre d'une confrontation forte et directe. Au travers d'exemples pragmatiques et récents, notamment dans le secteur des télécoms, les auteurs relatent et détaillent l'enchaînement des nombreux mécanismes et leviers mis en place et utilisés par les deux protagonistes afin d'obtenir l'ascendant sur le monde matériel et immatériel. Cet ouvrage permet de mesurer l'étendue de la confrontation qui oppose les Etats-Unis et la Chine, et que chaque événement n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'une stratégie pensée et réfléchie avec des enjeux longtemps restés cachés. C'est une plongée éclairée qui permet de découvrir la partie immergée de l'iceberg ? !