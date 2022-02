Hier, aujourd'hui et demain. Une vie politique dans le roman de la gauche

"C'est un personnage de roman", dit de lui Alain Duhamel. Et en effet, sa vie est un roman dans le roman de la gauche. Jean-Christophe Cambadélis est de tous les combats, depuis sa jeunesse où, leader étudiant, il dirige l'UNEF, le syndicat étudiant, au poste de 1er secrétaire du PS et sa mise sur les rangs des présidentiables chez les socialistes. Trotskiste, il rencontre, avec le très secret et mystérieux Pierre Lambert, les leaders de la gauche, tout en animant les coordinations étudiantes, avant de rejoindre le parti socialiste... et de finir par en devenir le patron. Entre-temps, il fut proche de Pierre Maurois, Lionel Jospin, Michel Rocard ou François Hollande. C'est ce parcours qui nous est relaté, de son enfance rocambolesque à nos jours, dans son dernier ouvrage "Hier, aujourd'hui et demain". Un livre qui, à travers des dates qui ont marqué la vie de "Camba", relate un itinéraire intellectuel et d'engagements en France, mais aussi dans l'Internationale socialiste et le Parti socialiste européen. L'ouvrage fourmille d'anecdotes, de révélations et de portraits au scalpel sur les figures de la gauche et analyse les ressorts politiques des événements contemporains. Tout ce que les journalistes voulaient savoir sur les lambertistes, la prise de l'UNEF, les rencontres avec François Mitterrand, Lionel Jospin, Michel Rocard, Martine Aubry, les dessous des affrontements au PS ou les dernières heures de Hollande et de Solferino, sont ici racontés avec passion et un vrai sens de conteur, par celui qui fut le bras droit de DSK. Nul doute que les révélations du livre feront débat à quelques mois de la présidentielle. Ce voyage initiatique dans une génération politique qui a marqué la France et rêve encore de la transformer, va passionner tous ceux qui s'intéressent à la politique ou cherchent à la comprendre. Ils y trouveront une synthèse remarquable de l'histoire contemporaine de la Gauche et d'un homme, méconnu du grand public, qui en est l'un des principaux acteurs et veut le rester.