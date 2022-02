[Pro vocation. Du refus à l'expérience de Dieu

Il ne voulait pas croire en Dieu. Mais la vie a poussé Raphaël Prouteau à s'y intéresser. Une véritable provocation, qui le poursuit encore aujourd'hui. Devenu prêtre, il est séduit par les impertinences du Christ, dont les idées gênent autant qu'elles font parler. Mais en quoi sont-elles pertinentes ? En quoi méritent-elles de se déranger ? Ces questions stimulent les réflexions, que le Père Raphaël livre à travers ces pages. Elles sont un fruit des expériences et des discussions, qui le provoquent sans cesse à chercher les raisons de croire. Pour lui, la conviction est au prix de la confrontation. Alors, croyants ou non, il s'adresse à toute personne qui accepte la provocation. Ce mot résonne comme une agression et pourtant... La provocation est l'étincelle des commencements, celle qui fait naître des personnalités libres. Répondrons-nous à cette vocation ? Telle est la question fondamentale de ce livre.