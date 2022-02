Comprendre la société par les sciences sociales. Concepts clés, Auteurs et Argumentations

L'originalité de ce livre peut se résumer en trois principaux points. -Le premier élément porte sur le choix d'aborder les travaux en sociologie, psychologie sociale et management au sens large, à partir d'une notion clé, d'un concept central, plutôt que de traiter la théorie générale de l'auteur(e) de façon détaillée et exhaustive. La plupart du temps, on essaye de retenir des mots, des phrases, sans chercher à comprendre, à approfondir la logique de raisonnement. Pour que la mémorisation fonctionne, il convient de favoriser une lecture ludique et sélective qui passe avant tout par l'accès à des clés d'entrées simples, efficaces et mémorisables, ancrées dans le réel. -Le deuxième aspect concerne le choix des concepts mis en évidence dans le cadre de cet ouvrage. Nous avons fait le choix de sélectionner des concepts fondamentaux ou originaux, qui sont de nature à éclairer les débats actuels dans le champ de l'action sociale et sociétale (injustice sociale, inégalités, diversité, résilience, déviance...). Les concepts à fort impact social, sociétal ou économique ont donc été privilégiés. -Enfin, concernant le choix des auteurs, nous avons souhaité approfondir certaines notions centrales dans les travaux d'auteurs unanimement reconnus, mais aussi faire découvrir au plus grand nombre, des auteurs parfois moins connus, mais dont les réflexions et les analyses forcent l'admiration. Les chapitres proposés dans cet ouvrage se veulent par conséquent à la fois d'un ton rigoureux, mais libre, précis, mais critique. Ils ont été structurés et organisés autour de l'idée d'un concept clé, présenté par ordre alphabétique (Action organisée, Biais cognitifs, Bouc émissaire...) pour faciliter la lecture et mieux associer un concept central à son auteur.