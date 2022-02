Méthode d'arabe. Arabe litéral - volume 1

La langue qu'enseigne cet ouvrage est l'arabe moderne, langue nationale de tous les pays membres de la Ligue arabe, très proche des registres classiques du Coran et de la littérature médiévale. Ce premier volume est consacré à l'arabe littéral, utilisé partout à l'écrit (littérature, presse, correspondance, écriteaux et panneaux...) et dans certains contextes à l'oral (radio, télévision, discours, conférences). La présente méthode est conçue pour initier le plus rapidement possible à la langue arabe des étudiants dans le cadre d'un enseignement universitaire. Elle s'adresse également à l'apprenant autodidacte et lui donne tous les éléments pour progresser en autonomie. Presque toute la production arabe écrite se présente sans les voyelles brèves. Cette méthode est conçue pour permettre au débutant de se familiariser en douceur avec cette réalité. L'apprentissage de la lecture sans voyelles est un des buts essentiels de cette méthode, qui propose l'acquisition progressive des différents schèmes de la langue. L'importance conférée à l'oral est marquée par de nombreux dialogues destinés à rendre l'apprentissage plus vivant et spontané. Cet apprentissage est soutenu par le matériel sonore : enregistrement de tous les textes, corrigé des exercices de lecture et d'expression orale (à écouter directement dans le livre par QR codes et aussi à télécharger gratuitement). On trouve en ?n d'ouvrage les textes vocalisés, un lexique français-arabe et un lexique arabe-français, un index grammatical et un tableau des formes verbales. Niveaux A1 et A2 du Cadre Européen commun de référence en langue (C.E.C.R.L.) Le volume 2 (niveaux B1 et B2) est en préparation ainsi que les fascicules dialectaux suivants : " Méthode d'arabe - arabe marocain ", " Méthode d'arabe - arabe syro-libanais ", " Méthode d'arabe - arabe tunisien ", " Méthode d'arabe - arabe koweïtien ". Tous ces ouvrages ont pour auteur Luc-Willy Deheuvels avec le concours des différents enseignants concernés à l'INALCO.