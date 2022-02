SAS 64 Tornade sur Manille

- ; Ne bouge pas ! fit soudain Nelia. Malko suivit son regard. A ses pieds, sur le plancher de la voiture, deux minces rubans noirs longs d'une soixantaine de centimètres commençaient doucement à s'animer. - ; Ce sont des cobras, souffla Nelia d 'une voix blanche. Ne fait pas de bruit, ne bouge surtout pas. Sinon, ils vont attaquer... En 1981 la CIA est informée qu'un Allemand de l'Est, Hans Vogel, avait été engagé pour exécuter le président des Phillippines, Ferdinand Marcos. En escale à Bangkok, Hans Vogel a été intercepté et incarcéré. Malko Linge est chargé d'infiltrer l'opération et de déterminer l'identité du commanditaire de l'attentat. L'assassinat du président Marcos " Opération June Bride " est prévu le 15 juin 1981, c'est-à-dire dans quelques jours.