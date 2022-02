SAS 140 Enquête sur un génocide

Malko jeta un coup d'oeil derrière lui : deux hommes étaient sortis de la Cherokee, des Uzis à la main et avançaient vers lui. Il sauta à terre juste au moment où la mitrailleuse du "pick-up" pivotait dans sa direction. La culasse de la mitrailleuse claqua et il sortit son Browning en un geste futile de défense. Pour, au moins, mourir les armes à la main. Frank Capistrano, conseiller du président des Etats-Unis, demande à Malko de se rendre au Rwanda pour faire une enquête officieuse sur l'éventuelle implication des Etats-Unis lors du déclenchement du terrible génocide ayant commencé le 6 avril 1994 : 800 000 Tutsis avaient été massacrés en trois mois par des extrémistes Hutus. Capistrano se méfie de la CIA et veut un avis neutre sur les premiers instants du génocide : qui faisait quoi à cette époque ? Qui des Hutus et des Tutsis a commandité la destruction de l'avion du président Habyarimana ?