La guerre d'Algérie au prisme de la guerre froide

La concertation et la confrontation des dernières études et analyses sur la guerre d'Algérie dans le contexte de la guerre froide et l'influence des USA, de la Chine et de l'URSS sur le cours des événements. Diverses contributions de haut niveau supervisées par le professeur Jacques Frémeaux. - Un sujet peu étudié mais essentiel : l'influence du contexte de la guerre froide sur le cours des événements de la guerre d'Algérie - Des contributions de haut niveau de différents historiens, chercheurs et grands témoins - Un travail supervisé par le professeur des universités Jacques Frémeaux, spécialiste de l'histoire coloniale. - Le 8e titre de la collection Cahiers pour la mémoire de tous et la mémoire de tout (FM-GACMT).